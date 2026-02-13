 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Волгоградской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях

Три человека, в том числе двенадцатилетний мальчик, ранены при атаке ВСУ на Волгоградскую область, они находятся в реанимации. Повреждён жилой дом многодетной семьи, также обломки упали на территории нескольких предприятий. Российский военный эксперт Антон Трутце сказал, что ему неизвестно о какой-либо ракете ВСУ, которая была бы способна преодолеть расстояние в 600 километров, чтобы долететь до Волгоградской области. Он не исключил вероятность, что Украина могла кустарным способом модифицировать одну из советских ракет Х-55 или получить какой-то новый образец ракеты от стран Запада.
В Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям ранены четверо мужчин и женщина в Грушёвке и Горе-Подол, один из раненых в тяжёлом состоянии.
ВСУ атаковали двумя дронами маршрутку с людьми в Малокаховке Херсонской области, ранены водитель и пассажирка. 26 000 жителей области остаются без электроэнергии из-за удара ВСУ по электросетям.
ВСУ сбросили снаряд с таймером и детонатором на детскую площадку в Васильевке Запорожской области, его удалось вовремя обнаружить. Также в Запорожской области атаковано здание администрации, ранен мирный житель.
