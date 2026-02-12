 

Трамп сообщил, что очень хорошо ладит с Родригес, которой США ранее пригрозили убийством

 

Президент США Дональд Трамп рассказал о "мягко говоря необыкновенных" отношениях Соединённых Штатов с новыми властями Венесуэлы и добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит фантастическую работу по налаживанию связей с Каракасом. 

«Отношения между Венесуэлой и США, мягко говоря, необыкновенные! Мы очень хорошо ладим с президентом Делси Родригес и её представителями. Нефть уже начинает поступать, и вскоре огромные суммы денег, невиданные много лет, принесут большую пользу народу Венесуэлы».

В январе исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения президента Мадуро американские власти пригрозили ей убийством"Угрозы начали поступать с первых же минут. Нам дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили", - сказала Родригес. Она добавила, что "угрозы продолжают поступать, продолжается шантаж".


 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

