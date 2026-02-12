Трамп сообщил, что очень хорошо ладит с Родригес, которой США ранее пригрозили убийством

Президент США Дональд Трамп рассказал о "мягко говоря необыкновенных" отношениях Соединённых Штатов с новыми властями Венесуэлы и добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит фантастическую работу по налаживанию связей с Каракасом.
В январе исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения президента Мадуро американские власти пригрозили ей убийством. "Угрозы начали поступать с первых же минут. Нам дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили", - сказала Родригес. Она добавила, что "угрозы продолжают поступать, продолжается шантаж".