Трамп сообщил, что очень хорошо ладит с Родригес, которой США ранее пригрозили убийством

Президент США Дональд Трамп рассказал о "мягко говоря необыкновенных" отношениях Соединённых Штатов с новыми властями Венесуэлы и добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит фантастическую работу по налаживанию связей с Каракасом.

«Отношения между Венесуэлой и США, мягко говоря, необыкновенные! Мы очень хорошо ладим с президентом Делси Родригес и её представителями. Нефть уже начинает поступать, и вскоре огромные суммы денег, невиданные много лет, принесут большую пользу народу Венесуэлы».

В январе исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения президента Мадуро американские власти пригрозили ей убийством. "Угрозы начали поступать с первых же минут. Нам дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили", - сказала Родригес. Она добавила, что "угрозы продолжают поступать, продолжается шантаж".