Американские демократы и республиканцы резко разошлись во взглядах на Украину и НАТО

Согласно опросу американского Исследовательского центра Пью, американские республиканцы и демократы (т.е. граждане, склоняющиеся к поддержке тех или других) имеют резко различающиеся взгляды на Украину, американскую поддержку Украины и НАТО.

К НАТО благоприятно относятся 75% американских демократов, но только 43% республиканцев (причём поддержка республиканцев заметно снизилась с 2022 года, когда она составляла 55%). Всё же в среднем НАТО одобряют 58% взрослых американцев.

36% демократов считают, что американская поддержка Украины недостаточна, но с этим согласны лишь 13% республиканцев. 49% республиканцев, наоборот, считают, что поддержка чересчур велика (с этим согласны 16% демократов).

55% республиканцев не одобряют президента Украины Зеленского, 34% одобряют. 65% американских демократов, наоборот, хорошо относятся к Зеленскому, 24% плохо относятся. По 10% и республиканцев, и демократов никогда о таком не слышали.

71% американцев, вне зависимости от партийной принадлежности, высказывают мнение, что Китай становится сильнее. 48% американцев считают, что Россия становится сильнее (24%, наоборот, считают, что Россия теряет влияние). Также американцы отмечают усиление Ирана (39%) и Индии (35%). В то же самое время лишь 14% американцев думают, что США приобретают влияние, и 54% американцев полагают, что США становятся слабее. В усиливающееся влияние НАТО верят 23% американцев, в ослабевание -- 28%.

Взгляды на Россию как на врага остаются широко распространёнными: так считают 58% республиканцев (в марте 2022 года -- 69%) и 67% демократов (в марте 2022 года -- 72%).











