44% американских демократов не белые. В 1996 году их было 23%

По данным американского Исследовательского центра Пью, менее чем за 30 лет значительно изменился расовый состав американцев-республиканцев: в 1996 году чёрными, азиатами и латиносами были 23% из них, сейчас - 44%. В то же время 79% республиканцев - белые не-латиносы, и эта доля мало изменилась за последние десятилетия.

Кроме того, 46% американских демократов заявляют, что они не христиане.

9 из 10 демократов готовы проголосовать за Камалу Харрис на приближающихся президентских выборах.

66% демократов и 68% республиканцев "чрезвычайно" мотивированы к тому, чтобы осенью принять участие в голосовании.

55% демократов относятся к республиканцам "очень неблагоприятно". Три десятка лет назад таких было лишь 17%.







