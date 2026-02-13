 

Совокупный убыток российских компаний и внешний госдолг РФ стали максимальными

 

По данным "Росстата", по итогам первых 11 месяцев 2025 года совокупный убыток российских компаний достиг 7,5 триллиона рублей, что стало максимумом за всё время наблюдений. Доля убыточных предприятий выросла до 28,8 процента, что стало наибольшим значением с 2020 года. В общей сложности с потерями столкнулись 18,2 тысячи компаний. В 2024 году за этот же период совокупный убыток составлял порядка семи триллионов рублей, а в 2023-м — около четырёх триллионов.

В Минэкономразвития объяснили, что отрасли, ориентированные на экспорт, столкнулись со снижением спроса, усилением конкуренции и замедлением мировой экономики. На внутреннем рынке на доходность бизнеса давит высокая ключевая ставка Центробанка.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что текущая доля убыточного бизнеса укладывается в диапазон 20-30 процентов, который считается нормальным в мировой практике при охлаждении экономики. Тем не менее близость ее к верхней планке вызывает тревогу, так как напрямую влияет на инвестиции и налоговую базу.

Самые большие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве (выпуск нефтепродуктов, металлургия), оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. 

 

Государственный внешний долг России к началу февраля достиг 61,97 миллиарда долларов, что стало максимумом за 20 летВ начале 2006 года этот показатель составлял 76,5 миллиарда долларов, но в 2007-м опустился до 52 миллиардов и далее внешний госдолг, учитывающий обязательства правительства перед нерезидентами в иностранной валюте, никогда не превышал 60 миллиардов долларов.

Показатель является частью общего внешнего долга страны, включающего также обязательства банков, государственных и частных компаний организаций. Банк России по состоянию на 1 января 2026 года оценивал его в 319,8 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025-м.


