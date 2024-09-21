7 фактов об "Альтернативе для Германии"

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Американский Исследовательский центр Пью публикует некоторые факты о германской правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, центр называет их "крайне правыми популистами", так же делают и российские СМИ):
1) 19% немцев поддерживают АдГ, 79% относятся к ней негативно. Мужчины поддерживают АдГ чаще, чем женщины (26% vs. 11%).
2) Популярность АдГ растёт, в то время как рейтинг всех остальных партий в Германии падает.
3) Сторонники АдГ чаще всего отрицательно относятся к Джо Байдену (71%).
4) Сторонники АдГ, как правило, негативно оценивают состояние германской экономики. Только 19% из них считают его хорошим (среди немцев, не поддерживающих АдГ, - 45%).
5) Только 20% сторонников АдГ удовлетворены работой германской демократии (среди немцев, не поддерживающих АдГ, - 60%).
6) Только 30% сторонников АдГ благоприятно оценивают членство в Евросоюзе (среди немцев, не поддерживающих АдГ, - 72%).
7) 45% сторонников АдГ благоприятно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, 39% - к НАТО, 31% - к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напротив, среди не поддерживающих АдГ немцев 71% хорошо относятся к НАТО, 61% - к Зеленскому, 10% - к Путину.


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