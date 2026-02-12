Климатологи рассказали о быстром движении к "точке невозврата" и "неуправляемому парнику"

Климат на Земле становится всё ближе к "точке невозврата", после которой неконтролируемое глобальное потепление уже невозможно остановить, считают учёные из американской организации Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA) и Потсдамского института.

Проведенное специалистами исследование показывает, что продолжающееся глобальное потепление может спровоцировать переломные моменты в климате и в конечном итоге привести к "парниковой Земле", когда при повышении температуры на 3-4°C "экономика и общество перестанут функционировать" в привычном виде.

Также международный коллектив климатологов пришёл к выводу, что сразу 16 ключевых климатических индикаторов близки к тем значениям, которые переведут климат Земли в неустойчивое состояние и превратят ее в "неуправляемый парник".

"Переход каждого из этих индикаторов через "точку невозврата" сильно повлияет на климат Земли. К примеру, если круговая система течений в Атлантике ослабнет, на что указывают многие признаки, то джунгли Амазонки могут перейти через аналогичную точку и превратиться в саванну. Это приведет к выделению больших количеств парниковых газов, что усилит глобальное потепление и непредсказуемо повлияет на другие системы".

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин считает, что на фоне изменения климата на Земле исчезнет до трети всех видов флоры и фауны. Такой сценарий возможен при росте среднемировых температур на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — сейчас показатель находится на отметке в 1,5 градуса.

