 

Ведущие специалисты по ИИ покидают компании, заявляя об опасности

Ведущие специалисты по ИИ предупреждают о растущей опасности ИИ-технологий, покидая компании в знак протеста или публично заявляя о серьёзных опасениях в связи с бурным развитием этого направления. Объявил о своём уходе глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта "Антропик" Мринанк Шарма, осознав, что «мир в опасности». «Похоже, мы приближаемся к порогу, за которым наша мудрость должна расти пропорционально нашей способности влиять на мир, иначе мы столкнёмся с последствиями», —считает Шарма. Покинула "OpenAI" исследовательница Зои Хитциг, сославшись на этические соображения. Ещё один сотрудник "OpenAI" Хиеу Фам написал в соцсети X: «Я наконец-то почувствовал экзистенциальную угрозу, которую представляет ИИ».

«Я никогда не видел, чтобы столько технологических специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью выражали свои опасения, как в случае с ИИ», — признал Джейсон Калаканис, инвестор в сфере технологий и соведущий подкаста «All-In».

 

 

 

Сами разработчики признают существующий риск, связанный с искусственным интеллектом. Так, "Антропик" опубликовала отчёт Sabotage Risk Report, посвящённый рискам саботажа со стороны флагманской ИИ-модели Claude Opus 4.6. В частности, в нём признаётся, что он может совершать действия без прямого указания человека.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пресс-служба президента РФ использует в своей работе искусственный интеллект и что настороженное отношение к ИИ вызвано лишь тем, что человечество "всегда боится чего-то нового и всегда боится того, что может очень серьёзно поменять уклад". Вот, например, в Англии тоже поначалу не приняли первые станки, а потом приняли. "И я уверен, что так же и с искусственным интеллектом будет", - сказал пресс-секретарь президента.

