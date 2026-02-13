Ведущие специалисты по ИИ покидают компании, заявляя об опасности

«Я никогда не видел, чтобы столько технологических специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью выражали свои опасения, как в случае с ИИ», — признал Джейсон Калаканис, инвестор в сфере технологий и соведущий подкаста «All-In».

Сами разработчики признают существующий риск, связанный с искусственным интеллектом. Так, "Антропик" опубликовала отчёт Sabotage Risk Report, посвящённый рискам саботажа со стороны флагманской ИИ-модели Claude Opus 4.6. В частности, в нём признаётся, что он может совершать действия без прямого указания человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пресс-служба президента РФ использует в своей работе искусственный интеллект и что настороженное отношение к ИИ вызвано лишь тем, что человечество "всегда боится чего-то нового и всегда боится того, что может очень серьёзно поменять уклад". Вот, например, в Англии тоже поначалу не приняли первые станки, а потом приняли. "И я уверен, что так же и с искусственным интеллектом будет", - сказал пресс-секретарь президента.