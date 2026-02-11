Большинство людей ещё хотят быть осведомлены о новостях, но устают от них и не различают написанное человеком и ИИ

По данным
американского Исследовательского центра Пью, 80% американцев считают, что они должны быть осведомлены о новостях, но при этом 52% думают, что новостей стало слишком много, а 48% - что имеющиеся новости неактуальны для их жизни. Лишь 43% американцев
готовы верить, что журналисты действуют в лучших интересах общества, причём из республиканцев так считают всего 25% (из демократов - 61%).
Недавно проведённое в США исследование показало
, что большинству граждан безразлично авторство материалов по ряду вопросов государственной политики. Люди в равной степени верят аргументам и воспринимают их как со стороны эксперта-человека, так и со стороны искусственного интеллекта; при этом, учитывая лёгкость создания "фабрик ИИ-ботов", искусственный интеллект имеет фору в продвижении тех или иных нарративов. Например,
в статье "Как злонамеренные ИИ-рои могут угрожать
демократии", написанной коллективом
авторов во главе с Даниэлем Шрёдером из норвежской компании SINTEF Digital,
указывается, что «автономные агенты», вооружённые большими языковыми моделями, способны вести
персонализированную пропаганду, подстраиваясь под психологический профиль
конкретного человека. Это создает условия для тотального контроля над
информационным полем. Исследователи
отмечают, что ИИ-рои могут самостоятельно определять цели атак и координировать
действия для достижения максимального резонанса. Авторы статьи предупреждают
, что "традиционные демократические
процессы" могут быть парализованы, если общество не найдёт способ отличать
человеческое мнение от сгенерированного ИИ.