 

93% американских республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью, 93% республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды, причём 66% в этом уверены. Среди демократов предполагают цензуру со стороны соцсетей 74%, но уверены в этом 25% (тем не менее, эта доля среди демократов растёт).
Также 71% американских республиканцев считают, что технологические корпорации покровительствуют либералам, предпочитая их консерваторам. При этом 50% демократов утверждают, что технологические корпорации относятся к либералам и консерваторам одинаково.
51% взрослых американцев считают, что правительство должно больше контролировать крупные технологические корпорации, причём чаще за контроль выступают демократы (60%), чем республиканцы (45%).
84% республиканцев и 74% демократов считают, что социальные сети имеют слишком много власти и оказывают слишком большое влияние на современную политику. При этом число республиканцев, считающих, что это влияние негативное, снизилось с 2020 года на 7% (с 78% до 71%), а демократов, наоборот, выросло (с 53% до 59%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Что думают американцы об изменении климата
» Американские демократы одобряют систему школьного образования в США, а республиканцы осуждают
» Как за 11 месяцев изменился взгляд американцев на военные действия на Украине
» Американские республиканцы и демократы думают друг о друге всё хуже
» Американцы высказали своё отношение к "нападению России на Украину"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Постмегаэкономика и Луна

Постмегаэкономика и Луна

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За четыре дня из аэропорта Внуково депортированы 643 таджика

  • 23:34
  • 146

93% американских республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды

  • 20:34
  • 191

Крым обстрелян американскими ракетами, в Курской области от украинских атак погибли двое, Работино перешло под контроль ВС РФ

  • 17:42
  • 268

За полгода 398 мигрантов, получивших гражданство РФ, потеряли его из-за совершённых преступлений

  • 09:13
  • 311

Такер Карлсон выпустил интервью с Александром Дугиным

  • 09:02
  • 324

Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской и Запорожской областях погибли четверо мирных жителей

  • 11:25
  • 484
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru