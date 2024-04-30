93% американских республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью, 93% республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды, причём 66% в этом уверены. Среди демократов предполагают цензуру со стороны соцсетей 74%, но уверены в этом 25% (тем не менее, эта доля среди демократов растёт).

Также 71% американских республиканцев считают, что технологические корпорации покровительствуют либералам, предпочитая их консерваторам. При этом 50% демократов утверждают, что технологические корпорации относятся к либералам и консерваторам одинаково.

51% взрослых американцев считают, что правительство должно больше контролировать крупные технологические корпорации, причём чаще за контроль выступают демократы (60%), чем республиканцы (45%).

84% республиканцев и 74% демократов считают, что социальные сети имеют слишком много власти и оказывают слишком большое влияние на современную политику. При этом число республиканцев, считающих, что это влияние негативное, снизилось с 2020 года на 7% (с 78% до 71%), а демократов, наоборот, выросло (с 53% до 59%).