Что думают американцы об абортах

По данным американского Исследовательского центра Пью, положительное отношение американцев к абортам медленно растёт. Сейчас 63% граждан США считают, что аборты должны быть законны во всех или в большинстве случаев, 36% -- что незаконны во всех или в большинстве случаев. Самые горячие противники абортов в США -- белые евангелические протестанты, среди них 73% считают, что аборты во всех или в большинстве случаев должны быть запрещены (даже среди католиков так думают лишь 40%). Есть заметное отличие и по партийным предпочтениям: 57% республиканцев (среди консервативных республиканцев -- 71%) считают, что аборты в большинстве случаев должны быть незаконны, но с этим согласны лишь 14% демократов.

Зато разница в отношении к аборту у людей разного пола малозаметна: 64% женщин и 61% мужчин считают, что аборты должны быть законны во всех или в большинстве случаев.

Заметно расхождение по расам: среди белых и латиносов стремление сделать аборты малодоступными высказывают по 38% американцев, а среди негров и азиатов -- по 24%.

Наконец, возрастное расхождение: в группе 18-29 лет хотят видеть аборты доступными 76% американцев, не хотят 23%. Среди людей 30-49 лет эти цифры, соответственно, 61% и 37%. У людей более старшего возраста нетерпимость к абортам увеличивается, но незначительно, до 39-40%.



