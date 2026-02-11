Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в интервью ТАСС сказал, что "Россия — одно из самых многонациональных и многоязычных государств в мире", и это "с одной стороны, является огромным нашим достоянием", однако, с другой стороны, "наши оппоненты считают многоэтничность России нашим слабым местом, именно на внесение розни между нашими народами направляют усилия" и "информационная волна нападок из-за рубежа именно на сферу межнационально-межрелигиозных отношений в России выросла после начала специальной военной операции в 14 раз
". В то же время и патриотическая общественность, по словам Баринова, часто не понимает тонкости межнациональных отношений.
Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Московской области р
усская семья Ищенко, переехавшая из Молдавии, уже семь месяцев не может получить ВНЖ
, а ребёнка с родным русским языком не берут в школу.
В то же время новые россияне среднеазиатского происхождения в городе Сердобске получают жилищный сертификат
.