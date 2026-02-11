 

МИД РФ ещё раз подтвердил готовность к "стратегическому диалогу" с США и прекрасные отношения между президентами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности к "назревшему стратегическому диалогу" с администрацией Трампа; по словам Лаврова, между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прекрасные отношения, мораторий на преодоление лимитов Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сохраняется. "Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты", - сказал министр иностранных дел РФ. Вице-президент США Вэнс также сообщил о неких переговорах по ДСНВ, которые ведутся "с русскими" для его изменения. 
Кроме того, Лавров высказался о сохранении Россией членства в ВТО. Он назвал нормы этой организации справедливыми, но посетовал, что "их реализация активнейшим образом блокируется, прежде всего США".
Ранее в феврале глава МИД РФ обращал внимание на то, что деятельность США не соответствует заявлениям США, а госсекретарь США Марк Рубио заявлял, что США намерены разговаривать с позиции силы на фоне того, что РФ якобы нарушает договор СНВ-3.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

