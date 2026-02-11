МИД РФ ещё раз подтвердил готовность к "стратегическому диалогу" с США и прекрасные отношения между президентами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил
о готовности к "назревшему стратегическому диалогу" с администрацией Трампа; по словам Лаврова, между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прекрасные отношения
, мораторий на преодоление лимитов Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сохраняется. "Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты", - сказал министр иностранных дел РФ. Вице-президент США Вэнс также сообщил о неких переговорах по ДСНВ, которые ведутся "с русскими" для его изменения.
Кроме того, Лавров высказался
о сохранении Россией членства в ВТО. Он назвал нормы этой организации справедливыми, но посетовал, что "их реализация активнейшим образом блокируется, прежде всего США".
Ранее в феврале глава МИД РФ обращал внимание
на то, что деятельность США не соответствует заявлениям США, а госсекретарь США Марк Рубио заявлял
, что США намерены разговаривать с позиции силы на фоне того, что РФ якобы нарушает договор СНВ-3.