Греф заявил, что люди будут исключены из всех процессов Сбербанка и станут "машинами высшего порядка"

Председатель правления Сбербанка Герман Греф предрекает, что в Сбербанке процесс работы с физическими лицами будет полностью автоматизирован и передан искусственному интеллекту. "Мы идём к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены", - сказал Греф. Человек с внедрением технологий искусственного интеллекта, по мнению Грефа, «превращается в "машину" высшего порядка», а «ИИ займётся рутиной».

В медицине ИИ часто позиционируется как инструмент для повышения безопасности и качества обслуживания пациентов. Новое исследование выявило серьёзную уязвимость: медицинские ИИ-системы способны повторять и передавать ложную информацию, если она представлена в убедительной форме. Исследование показало, что существующие механизмы недостаточно надёжно отличают правду от вымысла в клинической документации или в социальных сетях. Модели склонны воспроизводить ложь, если она выглядит как стандартная медицинская рекомендация или часть обсуждения в соцсетях.

Исследователи "Майкрософта" пришли к выводу, что всего один относительно мягкий запрос способен изменить поведение модели искусственного интеллекта и позволить ей систематически генерировать недопустимый контент.





Исследование учёных из Калифорнийского университета в Беркли пока не завершено, но уже принесло красноречивые результаты. Авторы проекта провели восемь месяцев в технологической компании со штатом в 200 человек, наблюдая за тем, что происходит, когда сотрудники по-настоящему применяют ИИ в работе. Исследователи провели более 40 «углублённых» бесед с ними и установили, что давление на них не оказывалось — никому не повышали норму, люди просто сами начали делать больше, потому что ИИ это позволял. Рабочие задачи начали перетекать в обеденные перерывы и поздние вечера; списки дел разрастались, и каждый освобождённый ИИ час заполнялся новыми задачами. «Ты думал, что, возможно, из-за того, что станешь продуктивнее с ИИ, то сэкономишь время, сможешь работать меньше. Но на самом деле меньше ты не работаешь. Ты просто работаешь столько же или даже больше».