 

Греф заявил, что люди будут исключены из всех процессов Сбербанка и станут "машинами высшего порядка"

 

Председатель правления Сбербанка Герман Греф предрекает, что в Сбербанке процесс работы с физическими лицами будет полностью автоматизирован и передан искусственному интеллекту. "Мы идём к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены", - сказал Греф. Человек с внедрением технологий искусственного интеллекта, по мнению Грефа, «превращается в "машину" высшего порядка», а «ИИ займётся рутиной».

 

В медицине ИИ часто позиционируется как инструмент для повышения безопасности и качества обслуживания пациентов. Новое исследование выявило серьёзную уязвимость: медицинские ИИ-системы способны повторять и передавать ложную информацию, если она представлена в убедительной форме. Исследование показало, что существующие механизмы недостаточно надёжно отличают правду от вымысла в клинической документации или в социальных сетях. Модели склонны воспроизводить ложь, если она выглядит как стандартная медицинская рекомендация или часть обсуждения в соцсетях. 

Исследователи "Майкрософта" пришли к выводу, что всего один относительно мягкий запрос способен изменить поведение модели искусственного интеллекта и позволить ей систематически генерировать недопустимый контент.


Исследование учёных из Калифорнийского университета в Беркли пока не завершено, но уже принесло красноречивые результаты. Авторы проекта провели восемь месяцев в технологической компании со штатом в 200 человек, наблюдая за тем, что происходит, когда сотрудники по-настоящему применяют ИИ в работе. Исследователи провели более 40 «углублённых» бесед с ними и установили, что давление на них не оказывалось — никому не повышали норму, люди просто сами начали делать больше, потому что ИИ это позволял. Рабочие задачи начали перетекать в обеденные перерывы и поздние вечера; списки дел разрастались, и каждый освобождённый ИИ час заполнялся новыми задачами. «Ты думал, что, возможно, из-за того, что станешь продуктивнее с ИИ, то сэкономишь время, сможешь работать меньше. Но на самом деле меньше ты не работаешь. Ты просто работаешь столько же или даже больше».

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Герман Греф превознёс искусственный интеллект
» Эльвира Набиуллина снова поработает у Германа Грефа
» И смех, и Греф…
» Герман Греф стал главой Сбербанка
» Россия подружится с 3-5 концернами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава ФАДН рассказал, что Россия - одно из самых многонациональных государств в мире

  • 20:57
  • 211

Большинство людей ещё хотят быть осведомлены о новостях, но устают от них и не различают написанное человеком и ИИ

  • 20:24
  • 265

Греф заявил, что люди будут исключены из всех процессов Сбербанка и станут "машинами высшего порядка"

  • 17:30
  • 388

МИД РФ ещё раз подтвердил готовность к "стратегическому диалогу" с США и прекрасные отношения между президентами

  • 16:46
  • 336

Вечные санкции США и исчезновение гегемонии

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Курской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР

  • 14:02
  • 506
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram