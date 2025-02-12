 

Ковид продолжает представлять неодинаковую опасность для республиканцев и демократов

По данным американского Исследовательского центра Пью, внушительное большинство - 72% - американцев считают, что ковидопандемия больше разобщила страну, чем сплотила её. Лишь 11% считают, что сплотила.
При этом ковид продолжает представлять неодинаковую опасность для республиканцев и демократов. 61% республиканцев считают, что ковид сейчас не страшнее, чем обычный грипп, но 76% демократов думают, что он страшнее, чем обычный грипп. 76% республиканцев не считают ковид поводом для беспокойства, но 60% демократов думают, что к ковиду недостаточно серьёзное отношение.
Лишь 26% республиканцев считают, что люди с симптомами простуды должны носить маску, зато на ношении маски настаивают 60% демократов.
81% республиканцев - даже 70% республиканцев старше 65 лет - не собираются ковидовакцинироваться. 62% демократов - и 84% среди тех, кто старше 65 лет - уже ковидовакцинировались или собираются это сделать.
79% демократов полагают, что власти отлично управились с ковидопандемией, но только 35% республиканцев согласны с этим. 62% республиканцев хотели бы, чтобы ковидорегуляций было меньше, и с этим согласны лишь 15% демократов.
80% республиканцев считают, что СМИ раздували ковидопанику (преувеличивали риски), причём 65% считают, что даже сильно преувеличивали. Лишь 12% демократов думают, что СМИ сильно преувеличивали риски, ещё 18% считают, что слегка преувеличивали.


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