 

США: республиканцам важнее свобода слова, а демократам -- безопасный интернет

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), отношение к "оскорбительному контенту" в интернете достаточно чётко определяется симпатиями американцев к той или иной политической партии. 
 
В общей сложности 55% американцев считают, что многие люди воспринимают "оскорбительный контент" в интернете слишком серьёзно. С другой стороны, 53% американцев полагают, что безопасный интернет важнее, чем возможность свободно высказывать своё мнение.
 
Если же посмотреть на расклад по партиям, то он будет таким: 59% людей, симпатизирующих Демократической партии, считают, что оскорбительному контенту в интернете слишком часто находят извинения. Среди республиканцев так думают лишь 34%.
 
С другой стороны, 72% людей, симпатизирующих республиканцам, считают, что многие люди "воспринимают оскорбительный контент" в интернете слишком серьёзно. Среди демократов так думают лишь 40%.
 
60% демократов и только 45% республиканцев считают, что безопасность и комфорт в интернете важнее свободы слова. 
54% республиканцев и только 38% демократов считают, что возможность свободно выражать своё мнение -- важнее.
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APN.ru