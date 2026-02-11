Вечные санкции США и исчезновение гегемонии

Возможно, санкции, введенные экс-президентом США Джо Байденом в отношении России, никогда не отменят. Такое мнение в беседе озвучил американист, политолог Александр Асафов. Он напомнил, что санкции это в первую очередь хороший инструмент давления.

«Ввести какие-то ограничения очень легко, а вот чтобы их снять, нужно пройти очень длинный путь. <…> Мне кажется, что США могут отменить часть санкций после заключения мирного договора между Россией и Украиной, а могут этого и не делать, некоторые санкции вообще могут быть никогда не отменены», — пояснил эксперт.

Мои размышления на этот счет:

1. Только недавно Китай являлся крупнейшим владельцем американских казначейских бумаг. С того момента её вложения сократились почти в два раза - с 1,3 триллионов долларов на пике в 2013 году до 680 миллиардов сейчас.

2. В 2025 году Китай уже ушёл на третье место по имеющимся трежерис - после Японии и Британии. Поднебесная замещает казначейские облигации США другими активами - в частности, золотом. Спрос на него со стороны Центробанков мира остаётся рекордным.

3. Примеру Китая следуют и страны Глобального Юга. Например, Индия за последние полтора года сократила вложения в госдолг США с 235 до 187 миллиардов долларов. А Бразилия - 230 до 169 миллиардов. Никому не хочется оказаться в ситуации, когда их суверенные активы будут заморожены или отобраны, если отношения с США продолжат ухудшаться.

Таким образом гегемония США постепенно исчезнет и поэтому исчезнут обязательства гегемона перед различными международными субъектами. Санкции лишь маркировка невозможности выполнять США своих обязательств. Исчезновение гегемона будет навсегда. Это и будут вечными санкциями для России, хотя жертвой этих процессов станет весь мир.

