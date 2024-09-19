В США обе партии обеспокоены влиянием искусственного интеллекта на выборы

По данным американского Исследовательского центра Пью, 39% американцев (из республиканцев - 41%) убеждены, что роль искусственного интеллекта в избирательной президентской кампании будет отрицательной, и лишь 5% считают, что ИИ будет использован во благо. 57% американцев - республиканцы и демократы практически одинаково часто - озабочены тем, что ИИ будет использован для создания и распространения лжи.

77% американцев считают, что крупнейшие соцсети должны предотвращать недобросовестное использование своих площадок в преддверии президентских выборов, но только 20% американцев думают, что они действительно это сделают. С 2018 года доля американцев, считающих, что соцсети станут предотвращать недобросовестное использование, уменьшилась с 33% до 20%.



