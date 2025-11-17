 

В результате ночной атаки ВСУ на ДНР без света оставались полмиллиона человек

Около 500 000 абонентов в ДНР оставались без света и без тепла в результате атаки ВСУ в ночь с 16 на 17 ноября, Горловка была полностью обесточена (сейчас электроснабжение и теплоснабжение восстанавливаются).
В Запорожской области без электроснабжения почти 42 000 абонентов, в прифронтовой Каменке-Днепровской - 1152.
6 000 человек остались без света в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области. В Доброполье Алёшкинского округа ранен пятидесятитрёхлетний мужчина.
В Белгородской области за неделю планируют восстановить 45 жилых объектов, осталось восстановить 280 объектов; за ту же неделю повреждены ещё 48 жилых объектов и 38 автомобилей. В работе для оценки ущерба находятся 85 машин, ждут выплаты компенсации владельцы ещё 571 автомобиля. 17 ноября очередные атаки и повреждения в Глотове, Мощёном и Головине. В белгородском городе Короча беспилотники ВСУ атаковали торговый центр, он загорелся.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

