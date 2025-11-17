В результате ночной атаки ВСУ на ДНР без света оставались полмиллиона человек

Около 500 000 абонентов в ДНР оставались без света
и без тепла в результате атаки ВСУ в ночь с 16 на 17 ноября, Горловка была полностью обесточена (сейчас электроснабжение и теплоснабжение восстанавливаются
).
6 000 человек остались без света
в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области. В Доброполье Алёшкинского округа ранен
пятидесятитрёхлетний мужчина.
В Белгородской области за неделю
планируют восстановить 45 жилых объектов, осталось восстановить 280 объектов; за ту же неделю повреждены ещё 48 жилых объектов и 38 автомобилей. В работе для оценки ущерба находятся 85 машин, ждут выплаты компенсации владельцы ещё 571 автомобиля. 17 ноября очередные атаки и повреждения в Глотове, Мощёном и Головине. В белгородском городе Короча беспилотники ВСУ атаковали торговый центр, он загорелся.