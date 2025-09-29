ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Московской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях

Шестилетний ребёнок и его семидесятишестилетняя прабабушка погибли
в результате пожара в частном доме, который начался из-за падения обломков БПЛА в подмосковном Воскресенске, в городе повреждены ещё несколько домов.
Мужчина и женщина тяжело ранены
в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в белгородском селе Козинка. Число раненых в результате ракетных обстрелов Белгорода увеличилось до трёх
. В Белгороде за неделю
в результате атак ВСУ повреждены 132 жилых объекта (дома и квартиры), 136 автомобилей. В Червоной Дибровке дрон ВСУ ударил по грузовику на территории коммерческого предприятия, ранены
два мирных жителя.
Женщина погибла
, ещё одна ранена в результате удара ВСУ по селу Водяное в Запорожской области.
Два мирных жителя ранены
в Горностаевке Херсонской области, повреждены трансформаторы, административное здание и легковые автомобили.