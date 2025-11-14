 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Белгородской, Херсонской областях

В Новороссийске в результате массированной атаки ВСУ в ночь на 14 ноября введён режим ЧС, зафиксированы следующие разрушения: повреждены три многоэтажных дома, ранен мужчина; повреждено гражданское судно в порту, ранены три члена экипажа; повреждены нефтебаза "Шесхарис" и контейнерный зерновой терминал "НУТЭП"; повреждён причал "Черномортранснефти". 
В посёлке Октябрьский Белгородской области вновь ранен мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.
В Нововладимировке и Чулаковке Голопристанского муниципального округа Херсонской области ранены мужчины 1954 и 1971 г.р., в Каховке и Рубановке повреждены ЛЭП, без света остались почти 15 тыс. человек.
В Донецке дрон врезался в шестнадцатиэтажку и взорвался, повреждены квартиры и стёкла в трёх соседних домах. 
Повреждены "объекты гражданской инфраструктуры" в Саратове.
ВСУ продолжают обстрелы Запорожской атомной электростанции и её города-спутника Энергодара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Белгородской и Курской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Курской, Белгородской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областях, ЛНР, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Липецке, Белгородской области, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РАН проработает переброску вод Оби в Узбекистан

  • 14:18
  • 148

В Британии пикты, вслед за Блаженным Августином, стали чернокожими. Это должно помочь осознанию мульткультурности и разнообразия

  • 13:49
  • 197

США ограничат выдачу виз людям с ожирением и диабетикам

  • 12:53
  • 320

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Белгородской, Херсонской областях

  • 12:19
  • 176

В Москве новый россиянин планировал убийство высшего чиновника, в Петербурге мигранты разбойничали под видом полицейских

  • 11:59
  • 273

Галкин осквернил флаг Израиля

  • 11:47
  • 303
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram