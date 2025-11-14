ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Белгородской, Херсонской областях

В Новороссийске в результате массированной атаки ВСУ в ночь на 14 ноября введён режим ЧС
, зафиксированы следующие разрушения: повреждены три многоэтажных дома, ранен
мужчина; повреждено гражданское судно в порту, ранены
три члена экипажа; повреждены нефтебаза "Шесхарис" и контейнерный зерновой терминал "НУТЭП"; повреждён
причал "Черномортранснефти".
В посёлке Октябрьский Белгородской области вновь ранен
мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.
В Нововладимировке и Чулаковке Голопристанского муниципального округа Херсонской области ранены
мужчины 1954 и 1971 г.р., в Каховке и Рубановке повреждены ЛЭП, без света остались почти 15 тыс. человек.
Повреждены
"объекты гражданской инфраструктуры" в Саратове.