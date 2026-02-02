 

РФ пообещали трудовую миграцию из Афганистана

 

Россия ведёт переговоры с Афганистаном о привлечении трудовых мигрантов, сообщил посол этой страны в РФ Гуль Хасан, подчеркнувший, что Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры: «Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов». Он заявил, что у Афганистана молодое население и правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов.

Не все положительно оценили перспективу такого сотрудничества. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что "возможно, речь идёт о том, что кому-то нужно перенести традиционные афганские виды деятельности, хозяйственной деятельности" -  и под этой традиционной хозяйственной деятельностью он имеет в виду наркоторговлю. Политолог Ярослав Белоусов считает, что "афганское общество — одно из самых архаичных в Азии" даже в сравнении, например, с Таджикистаном. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Законные власти Афганистана провели официальные переговоры с талибами
» Россия списывает советские долги Афганистана
» Путин начинает большую нефтяную игру
» США не могут противостоять Северному альянсу
» Через 5 дней Северный альянс отправится в поход на Кабул
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РФ экспортирует дешёвую качественную рыбу и ввозит дорогую более низкого качества

  • 20:42
  • 231

В 2025 году российские вузы исключили 600 таджикских студентов и восстановили 730 таджикских студентов

  • 17:42
  • 420

Российские миллиардеры за январь разбогатели на сумму, сопоставимую со всем 2025 годом

  • 17:03
  • 340

РФ пообещали трудовую миграцию из Афганистана

  • 16:40
  • 429

Медведев сообщил, что РФ воюет не с украинским народом и не с украинским государством, а с режимом

  • 16:07
  • 378

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской областях

  • 14:36
  • 512
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram