РФ пообещали трудовую миграцию из Афганистана

Россия ведёт переговоры с Афганистаном о привлечении трудовых мигрантов, сообщил посол этой страны в РФ Гуль Хасан, подчеркнувший, что Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры: «Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов». Он заявил, что у Афганистана молодое население и правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов.

Не все положительно оценили перспективу такого сотрудничества. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что "возможно, речь идёт о том, что кому-то нужно перенести традиционные афганские виды деятельности, хозяйственной деятельности" - и под этой традиционной хозяйственной деятельностью он имеет в виду наркоторговлю. Политолог Ярослав Белоусов считает, что "афганское общество — одно из самых архаичных в Азии" даже в сравнении, например, с Таджикистаном.