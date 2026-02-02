 

В 2025 году российские вузы исключили 600 таджикских студентов и восстановили 730 таджикских студентов

В 2025 году из российских вузов было исключено более 600 таджикских студентов, но таджикские чиновники эффективно поработали с российскими коллегами, и те восстановили 730 таджикских студентов из числа исключённых за два года. Об этом на пресс-конференции 30 января рассказала заместительница министра образования и науки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода.
"По итогам встречи была представлена подробная информация о студентах, которые были депортированы из аэропортов России и впоследствии исключены из вузов. В результате 730 студентов, которых исключили за последние два года, получили приглашения для продолжения учебы в российских учебных заведениях".
В 2025/26 учебном году 6665 абитуриентов из Таджикистана поступили в зарубежные вузы, из них 6614 человек поступили в вузы российские и 551 человек - не в российские. Для Таджикистана выделена 1 тыс. квот на обучение в российских вузах за счёт правительства РФ. Президент РФ Владимир Путин обещал в ближайшее время ещё увеличить это число.
