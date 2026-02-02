 

РФ экспортирует дешёвую качественную рыбу и ввозит дорогую более низкого качества

 

Россия в 2025 году импортировала 680 тыс. тонн рыбы на $3,1 млрд и отгрузила за рубеж 2,1 млн тонн на $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на таможенную статистику. Он подчеркнул, что это большой дисбаланс:

"Данные внешнеторговой статистики по рыбе демонстрируют большой дисбаланс в объёмах поставок и экспортной выручке. Объём вывезенной рыбы в три раза превышает поставки из-за рубежа, его цены в полтора с лишним раза ниже, чем ввезённой рыбы. Расчёты показывают, что РФ в прошлом году импортировала рыбу по $4,6 тыс. за тонну, экспортировала - по $2,9 тыс. за тонну".

Савельев отметил, что в структуре импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продаётся по цене в два-три раза выше качественной дикой российской морепродукции. По его словам, среднедушевое потребление рыбы в России снижается, "при этом в небогатом рационе растет доля дорожающей импортной аквакультурной продукции". "Заградительные пошлины для аквакультурной импортной рыбы могут позволить устранить сложившийся дисбаланс в поставках морепродукции на российский рынок", - считает Савельев.

Кроме того, крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2025 года стала Белоруссия, опередив Китай, Турцию, Чили и другие более морские страны. 

