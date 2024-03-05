 

Украинцы атакуют российские регионы, обесточена Каховка, в Белгородской области пожар на нефтебазе, в ДНР и ЛНР раненые

В результате украинского обстрела произошёл пожар на железнодорожной станции "Глушково" Курской области, без света остались Глушково и Кульбаки.
В Белгородской области атакована Губкинская нефтебаза в селе Долгое, также произошёл пожар, повреждён резервуар. В Новой Таволжанке дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями, люди не пострадали. Обстреляно Безымено. В Новопетровке с дрона сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Также в Белгородской области обстрелян хутор Мухин, повреждена ЛЭП, без света остались жители Мухина и Марьина, посёлков Ленинский и Первомайский, а также часть абонентов сёл Вознесеновка и Нежеголь. 
 
В Донецке мирный житель 1995 г.р. получил ранение, подорвавшись на мине "лепесток". В Горловке, ДНР, в результате ночного обстрела ранена мирная жительница и повреждена котельная. Ранен мужчина 1980 г.р. в результате обстрела трассы Ясиноватая - Горловка.
В Кременной, ЛНР, обстрелом повреждены детский сад и жилой дом; под повторный удар попали сотрудники МЧС, прибывшие тушить пожар.
В Херсонской области в результате украинской атаки беспилотниками полностью обесточена Каховка и частично Каховский округ.


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