Украинцы атакуют российские регионы, обесточена Каховка, в Белгородской области пожар на нефтебазе, в ДНР и ЛНР раненые

В результате украинского обстрела произошёл пожар
на железнодорожной станции "Глушково" Курской области, без света остались Глушково и Кульбаки.
В Белгородской области атакована Губкинская нефтебаза в селе Долгое, также произошёл пожар
, повреждён
резервуар. В Новой Таволжанке дрон-камикадзе атаковал грузовик
с мирными жителями, люди не пострадали. Обстреляно
Безымено. В Новопетровке с дрона сброшено взрывное устройство
на легковой автомобиль. Также в Белгородской области обстрелян хутор Мухин, повреждена ЛЭП, без света остались жители Мухина и Марьина, посёлков Ленинский и Первомайский, а также часть абонентов сёл Вознесеновка и Нежеголь.
В Донецке мирный житель 1995 г.р. получил ранение
, подорвавшись на мине "лепесток". В Горловке, ДНР, в результате ночного обстрела ранена
мирная жительница и повреждена котельная. Ранен
мужчина 1980 г.р. в результате обстрела трассы Ясиноватая - Горловка.
В Кременной
, ЛНР, обстрелом повреждены детский сад и жилой дом; под повторный удар попали сотрудники МЧС, прибывшие тушить пожар.