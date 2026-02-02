 

Медведев сообщил, что РФ воюет не с украинским народом и не с украинским государством, а с режимом

Россия не ведёт борьбу с украинским народом или даже с украинским государством, а противостоит антироссийскому киевскому режиму, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы же никогда не говорили, и, естественно, это абсолютно не так, что этот конфликт - с украинским народом и даже с украинским государством. При всей специфичности этого государства, которое возникло в результате процессов распада [СССР]".
По словам Медведева, "речь идёт о том режиме, который там существует", "и до тех пор, пока он не будет демонтирован, спокойствие не наступит". "Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим - подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, - он просто исчез", - сказал председатель Совета безопасности РФ, добавив, что  "вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, - об этом говорить рано, - нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша". 
Также, по словам Дмитрия Медведева, между Россией и США существуют договоренности "не подсвечивать" содержание переговорного процесса по украинскому урегулированию, чтобы не навредить достижению результата.  

Президент Украины Зеленский сообщил, что РФ не наносила целенаправленных ударов по энергетике Украины за последние сутки. «В течение суток были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет по энергетической инфраструктуре не было», — написал Зеленский. По его словам, состояние энергетической системы Украины полностью восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Евровидение должно быть украинским
» Украинским авиакомпаниям запретили транзит над территорией России
» Дмитрий Медведев опроверг информацию о введении визового режима с Украиной
»  "Лунтики" поменялись местами
» Ющенко: «Клянусь, мы — победили!»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РФ экспортирует дешёвую качественную рыбу и ввозит дорогую более низкого качества

  • 20:42
  • 231

В 2025 году российские вузы исключили 600 таджикских студентов и восстановили 730 таджикских студентов

  • 17:42
  • 420

Российские миллиардеры за январь разбогатели на сумму, сопоставимую со всем 2025 годом

  • 17:03
  • 340

РФ пообещали трудовую миграцию из Афганистана

  • 16:40
  • 429

Медведев сообщил, что РФ воюет не с украинским народом и не с украинским государством, а с режимом

  • 16:07
  • 378

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской областях

  • 14:36
  • 512
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram