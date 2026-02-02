Россия не ведёт борьбу с украинским народом или даже с украинским государством, а противостоит антироссийскому киевскому режиму, сообщил
заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы же никогда не говорили, и, естественно, это абсолютно не так, что этот конфликт - с украинским народом и даже с украинским государством. При всей специфичности этого государства, которое возникло в результате процессов распада [СССР]".
По словам Медведева, "речь идёт о том режиме, который там существует", "и до тех пор, пока он не будет демонтирован
, спокойствие не наступит". "Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим - подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, - он просто исчез"
, - сказал председатель Совета безопасности РФ, добавив, что "вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, - об этом говорить рано, - нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша".
Также, по словам
Дмитрия Медведева, между Россией и США существуют договоренности "не подсвечивать" содержание переговорного процесса по украинскому урегулированию, чтобы не навредить достижению результата.