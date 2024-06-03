 

Национальная безопасность России в 2026 году

Необходимо признать, что c началом 2026 года более заметными стали следующие сущности происходящего в мире:

 

1. В контексте установок США, связанных с повышением своей национальной безопасности на северных (Гренландия) и южных границах (Венесуэла), стали выглядеть более энергичными российские установки на укрепление своей национальной безопасности на северо-западном направлении (Прибалтика, Финский залив), а также в южноазиатском направлении (Армения, Грузия).

 

Таким образом, 2026 год вероятнее всего будет годом усиления национальной безопасности России за счёт уменьшения влияния США, Европы и НАТО на соседние страны России (бывшие Республики СССР) на юго-западном и южноазиатском направлениях. Причем, решение этой проблемы будет основательно-глубоким, так как от этого будет зависеть судьба и выживание России как государства.

 

2. В свете вышеприведённой сущности происходящего, разрешение проблемы усиления национальной безопасности России, за счёт проводимой СВО на Украине, стали очевидными и международному сообществу, которое объективно начало понимать суть проблемы Россия-Украина.

 

Украина постепенно перестанет быть страной-выскочкой среди бывших республик СССР и должна будет уравняться с уровнем безопасности для России со странами южноазиатского и Северо-Западного регионов (бывших республик СССР). В противном случае Россия перестанет существовать. Это вопрос выживания России как государства и это бывшие республики СССР должны понимать. Эта проблема непростая, так как большое число представителей стран южноазиатского региона (бывших республик СССР) проживают в России.

 

3. Факты говорят о том, что Европа постепенно перестает быть одним из главных полюсов многополярного политического мира. Многополярный мир — это США, Китай и Россия. США — это политический глобализм и гегемония, основанные на долларе. Китай — это политика, основанная на экономике и ресурсах мира. Россия — ядерно-политический механизм баланса между Китаем и США, без которого пока невозможна общемировая безопасность из-за хронической необузданной шизофренической (раздвоенной в своих стандартах) работы Машины Желаний США. (См. фрагмент из моей научной монографии: Р. Р. Гарифуллин, «Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ», Казань, 2025.)

 

4. На основании вышеприведённых трёх сущностей происходящего в мире, переговорный процесс Россия-Украина должен быть качественно пересмотрен, так как «договорняки» выгодны тем участникам конфликта, на кого работает время. Такими игроками сегодня выступают США и Украина.

 

В период передышки, обеспечиваемой подобными соглашениями, Украина, опираясь на западные и американские технологии, сможет динамично развить собственную локальную военно-промышленную базу.

 

В результате Россия уже через несколько лет столкнётся с технически оснащённым военизированным соседом-монстром — такого противника у неё никогда не было в истории столкновений с Европой.

 

После договорняка должны создаться такие условия, при которых национальная безопасность России и проблема выживания нашей страны не должны усугубляться в силу усиления военной мощи бывших республик СССР под влиянием НАТО, США и Европы.

 

