 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях

В Первомайском районе ЛНР пожилая пара ранена в результате удара беспилотника ВСУ по жилому дому.
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атак БПЛА ранены два мирных жителя.
В Октябрьском Белгородской области в результате удара дрона по автомобилю ранен мужчина, автомобиль сгорел. Также атакованы Красный Октябрь, Новая Таволжанка, Зиборовка, Грайворон, Доброе, Зозули, Посохово, Леоновка, Доброе, повреждены автомобили, жилые дома, социальный объект.
Во Льгове Курской области ВСУ атаками беспилотников повредили шесть частных жилых домов, два автомобиля и склад сахарного комбината.
В Туапсинском муниципальном округе безэкипажный катер, взорвавшись, повредил пять частных домов в селе Вольное.
В Орловской области в результате падения обломков БПЛА повреждены автомобили и жилые дома.
В Малой Лепетихе Херсонской области дрон ВСУ ударил по зданию почты.
Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области полностью остановил переработку сырья - по непроверенным данным, это произошло из-за атаки беспилотников, повредившей оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Московской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Курской и Запорожской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, в Ростовской области пожар на нефтепроводе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ признали экстремистской классическую книгу о национализме столетней давности

  • 21:37
  • 148

В Москве юный новый россиянин избил учительницу, в Петербурге осудили подростков, до смерти избивших прохожего

  • 20:43
  • 245

Россияне рассказали, что они думают об ипотеке

  • 20:21
  • 243

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях

  • 19:44
  • 291

Являются ли русские люди – в своей массе – коллективистами?

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram