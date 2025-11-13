ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях

В Первомайском районе ЛНР пожилая пара ранена
в результате удара беспилотника ВСУ по жилому дому.
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атак БПЛА ранены
два мирных жителя.
В Октябрьском Белгородской области в результате удара дрона по автомобилю ранен
мужчина, автомобиль сгорел. Также атакованы Красный Октябрь, Новая Таволжанка, Зиборовка, Грайворон, Доброе, Зозули, Посохово, Леоновка, Доброе, повреждены автомобили, жилые дома, социальный объект.
Во Льгове Курской области ВСУ атаками беспилотников повредили
шесть частных жилых домов, два автомобиля и склад сахарного комбината.
В Туапсинском муниципальном округе безэкипажный катер, взорвавшись, повредил
пять частных домов в селе Вольное.
В Орловской области в результате падения обломков БПЛА повреждены
автомобили и жилые дома.
Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области полностью остановил переработку сырья
- по непроверенным данным, это произошло из-за атаки беспилотников, повредившей оборудование.