 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Саратове, Курской области и ДНР

Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Саратов, повреждены многоквартирный и частные дома, автомобили.
В деревне Яньково Рыльского района Курской области дрон ударил по автомобилю, ранен водитель, автомобиль сгорел.
В селе Кременец (пригород Донецка) мужчина 1974 г.р. подорвался на взрывоопасном предмете, он ранен.
В Волгоградской области в результате ударов ВСУ было нарушено энергоснабжение населенных пунктов Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, сейчас оно восстановлено.
Также восстановлено энергоснабжение Курской области (было нарушено 7 ноября, когда без света остались около 17 000 человек).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской, Ростовской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Курской и Волгоградской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, ДНР, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Саратове, Курской области и ДНР

  • 13:49
  • 143

Мошенники начали звонить россиянам под видом налоговой

  • 12:40
  • 159

Дочь иноагента Шевцова рассказала о произошедшем в Плёсе

  • 11:21
  • 195

Сборная России стала чемпионом среди стран ШОС по шахматам

  • 10:48
  • 186

Россиянам рассказали о неочевидных опасностях кредитов

  • 10:37
  • 282

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской областях, ДНР

  • 17:20
  • 724
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram