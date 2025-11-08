ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Саратове, Курской области и ДНР

Два человека ранены
в результате атаки ВСУ на Саратов, повреждены многоквартирный и частные дома, автомобили.
В деревне Яньково Рыльского района Курской области дрон ударил по автомобилю, ранен
водитель, автомобиль сгорел.
В селе Кременец (пригород Донецка) мужчина 1974 г.р. подорвался на взрывоопасном предмете, он ранен
.
В Волгоградской области в результате ударов ВСУ было нарушено
энергоснабжение населенных пунктов Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, сейчас оно восстановлено.
Также восстановлено
энергоснабжение Курской области (было нарушено 7 ноября, когда без света остались около 17 000 человек).