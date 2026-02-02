Российские миллиардеры за январь разбогатели на сумму, сопоставимую со всем 2025 годом

Согласно Индексу миллиардеров Блумберга, с начала года совокупное состояние двадцати богатейших российских предпринимателей увеличилось на 19,4 миллиарда долларов, до 318,48 миллиарда.

Первую строчку по итогам месяца с результатом 29,9 миллиарда долларов (плюс 3,46 миллиарда) сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Далее идут сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (состояние выросло на $2,83 млрд, до $21,8 млрд), основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов с капиталом 27,5 миллиарда долларов (плюс 1,28 миллиарда) и совладелец газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон (25,6 миллиарда долларов, плюс 1,93 миллиарда). Также в число наиболее разбогатевших за январь вошёл совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который прибавил $1,55 млрд, его состояние увеличилось до $24,1 млрд. В конце января "Лукойл" обратился в Минэнерго РФ с запросом о пересмотре формулы демпферного механизма, что дало бы нефтяникам возможность получать ещё больше средств из российского бюджета, тогда как за прошлый год им следует отдать в бюджет 47 миллиардов рублей. Мотивируется этот запрос снижением эффективности производства.

Ранее сообщалось, что по итогам всего 2025 года состояние самых богатых россиян выросло на 23,8 миллиарда долларов, то есть уже за январь 2026-го их совокупный результат приблизился к полученному за минувшие 12 месяцев.