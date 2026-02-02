ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Курской, Брянской областях

В Казачьих Лагерях Херсонской области после обстрела украинцами частного дома погиб мужчина, в селе Костогрызово после атаки беспилотника тяжело ранены 61-летняя женщина и 74-летний мужчина, р

анены по одному человеку в селе Великие Копани и в посёлке Днепряны. Мужчина 1954 года рождения ранен в Гладковке, в

Брилёвке из-за атаки БПЛА ранена женщина.