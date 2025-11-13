 

В Москве юный новый россиянин избил учительницу, в Петербурге осудили подростков, до смерти избивших прохожего

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Москве шестнадцатилетний сын новых россиян из Азербайджана избил учительницу по голове за то, что она забрала его тетрадь, когда он не успел (в отведённый срок) закончить работу. Учительницу госпитализировали, родители юноши считают, что она сама виновата.
В Петербурге несовершеннолетние Махкамов и Цигинеску избили больного мужчину, также угрожая ему ножом. Мужчина, у которого было больное сердце, умер на месте происшествия. Суд посчитал, что Махкамов и Цигинеску не покушались на жизнь покойного, и осудил их лишь за хулиганство при отягчающих обстоятельствах. Махкамов, за которым числится ещё несколько нападений, осуждён на три с половиной года воспитательной колонии, Цигинеску - на три года условно.
 
В Милане пакистанец, три года живущий в Италии, напал на туристов-евреев с криком "Аллах акбар"; одного из них он ударил, туриста пришлось госпитализировать.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ признали экстремистской классическую книгу о национализме столетней давности

В Москве юный новый россиянин избил учительницу, в Петербурге осудили подростков, до смерти избивших прохожего

Россияне рассказали, что они думают об ипотеке

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях

Являются ли русские люди – в своей массе – коллективистами?

