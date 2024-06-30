Мигранты совершили убийства в Москве и Владивостоке

На северо-западе Москвы мигранты из Киргизии, будучи пьяными, спровоцировали словесный конфликт с прохожим и забили его ногами по голове. Человек скончался. Задержаны трое киргизов, участвовавших в групповом убийстве. Им вменяют убийство по неосторожности
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Во Владивостоке мигранты из Узбекистана зарезали местного жителя, второй мужчина с колото-резаными ранами в реанимации.
По информации
канала "Многонационал", мигранты были пьяны, ходили по району, громко крича и слушая музыку. Два парня сделали им замечание, после чего один из них сразу получил удар ножом в шею и умер, второго несколько раз ударили ножом, сейчас он в реанимации. В настоящее время задержаны оба убийцы.