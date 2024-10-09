Политолог сравнил наказание сжёгшего Коран Журавеля и оскорблявшего Иисуса и христиан чеченского учителя

Оскорблявшему христиан чеченскому учителю Мансуру Жабраилову оказалось достаточно извиниться на камеру за свои поступки, отсутствие для него серьезных последствий за преступление является вопиющей ситуацией, отметил российский политолог Ярослав Белоусов. Таким образом, наказание, которое получил Жабраилов, не соответствует тому, как был наказан в Чечне поджигатель Корана Никита Журавель. «Учитель Мансур Жабраилов проповедовал в соцсетях резкое неприятие христианства и глумился над православными (...) мужчину задержали и… заставили извиниться и отпустили. Никакого уголовного дела, СИЗО и избиения сыном [главы Чечни Рамзана] Кадырова», — сравнил две ситуации Белоусов. Как стало известно "Ридовке", Жабраилов даже, по всей видимости, сохранил за собой пост завуча в школе.