 

Политолог сравнил наказание сжёгшего Коран Журавеля и оскорблявшего Иисуса и христиан чеченского учителя

 

Оскорблявшему христиан чеченскому учителю Мансуру Жабраилову оказалось достаточно извиниться на камеру за свои поступки, отсутствие для него серьезных последствий за преступление является вопиющей ситуацией, отметил российский политолог Ярослав Белоусов. Таким образом, наказание, которое получил Жабраилов, не соответствует тому, как был наказан в Чечне поджигатель Корана Никита Журавель. «Учитель Мансур Жабраилов проповедовал в соцсетях резкое неприятие христианства и глумился над православными (...) мужчину задержали и… заставили извиниться и отпустили. Никакого уголовного дела, СИЗО и избиения сыном [главы Чечни Рамзана] Кадырова», — сравнил две ситуации Белоусов. Как стало известно "Ридовке", Жабраилов даже, по всей видимости, сохранил за собой пост завуча в школе.

 
В Челябинске цыгану, который криком, грязными оскорблениями и угрозами довёл до инсульта учительницу (она попросила его ребёнка убрать смартфон и говорить по-русски), может грозить максимум два года колонии. Учительница после инсульта с трудом может говорить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава ЧГТРК "Грозный" заявил, что, избив заключённого в СИЗО, сын Кадырова остановил распространение смуты
» "Побил и правильно сделал". Кадыров рассказал об отношении к поступку сына, избившего заключённого, и выложил видео
» Премьер Чечни будет вытаскивать земляков из тюрем
» Алханов получил власть из рук Кадырова
» Белковский: Кадыров-2 проиграл Ингушетию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Популярная у российских детей онлайн-игра оказалась "педофильским раем"

  • 21:24
  • 159

Новые регионы РФ оказались менее дотационными, чем Чечня и Ингушетия

  • 20:00
  • 164

ИИ генерит порнографию; уполномоченная по правам человека в РФ пытается защищать права людей, пострадавших от ИИ

  • 19:38
  • 187

Политолог сравнил наказание сжёгшего Коран Журавеля и оскорблявшего Иисуса и христиан чеченского учителя

  • 17:53
  • 222

Мигранты хотят, чтобы их "дружинники" контролировали силовиков; мигрант надругался над 11-летней и сказал, что считал, будто ей 18

  • 17:39
  • 231

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что от запрета смартфонов в зоне СВО стало только лучше, продвижения стали больше

  • 16:55
  • 210
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru