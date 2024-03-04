В Петербурге юный мигрант ткнул ножом в сердце прохожему, в Подмосковье мигрант нанёс удары ножом женщине

В подмосковном городе Видное тридцатидвухлетний мигрант из Средней Азии напал с ножом на женщину и нанёс несколько ударов в голову и тело, нападение попало на видео. Пострадавшая выжила, поскольку её своевременно доставили в больницу. Мигрант задержан по обвинению в покушении на убийство.

В Петербурге полиция задержала пятнадцатилетнего мигранта, который напал на прохожего и ткнул его ножом в сердце. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу. Позвонивший в полицию очевидец рассказал, что видел убегающих троих человек.

В Москве пьяный Сайчафар Бобоев на «Мерседесе» выехал на встречку, влетел в автомобиль такси в Батайском проезде и убил человека (двадцатипятилетнюю пассажирку такси), водитель такси госпитализирован. Максимальное наказание, которое может получить Бобоев, -- двенадцать лет колонии.

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор местному жителю Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции Максиму Никитину. Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности, но суд не стал отправлять его в колонию, а освободил в зале заседания из-под стражи. Ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Осужденный может жить дома, но ему запрещено менять место жительства.

В Петрозаводске студенты из Туркменистана сломали нос местному водителю из-за дорожного конфликта, который, по данным телеграм-канала "Многонационал", сами и спровоцировали.

В Москве охранники торгового центра избили ногами по голове девушку, которая, предположительно, что-то украла. Их задержали, предъявлено обвинение в хулиганстве.

В подмосковных Котельниках мигрант оскорбил жену участника специальной военной операции. Ее муж нашел иностранца и провел с ним беседу. При этом мигрант «сразу забыл» русский язык.







