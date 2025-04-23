В Рязанской области осудили мигранта, шантажировавшего девочек; в Подмосковье мигрант воровал иконы

В Рязанской области мигрант два года писал школьницам в соцсетях, представляясь подростком. После продолжительной переписки он угрожал
несовершеннолетним раскрыть её содержание их окружению, если те не снимут и не отправят ему откровенные фото или видео. На счету мигранта-шантажиста 15 жертв. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
В Петербурге мигрант избил и порезал жену и, угрожая ножом, изнасиловал
её девятилетнюю дочь.
В Саратовской области азербайджанских супругов Мустафаевых оправдали по делу о покушении на убийство девочки и наказали всего лишь за "хулиганство". Телеграм-канал "Многонационал" напоминает
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Инцидент произошёл 12 июня 2024 года в парке «Изумрудный». 6-летний сын уроженцев Азербайджана Мустафаевых поссорился с 15-летней девочкой. Гюнай избила её и угрожала убийством, затем позвала мужа. На кадрах, которые мы публиковали ещё в прошлом году отлично видно, как разъяренный Мустафаев преследует жертву в парке и, догнав, начинает методично бить кулаками и ногами. Девочка упала, но агрессор продолжил избиение. К счастью, его смогли оттащить подоспевшие на место расправы прохожие. Пострадавшую госпитализировали.
Прокуратура требовала 15 лет для Сулеймана и 13 лет для Гюнай, но Сулейман получил лишь 2 года реального срока (с учётом времени в СИЗО), а Гюнай — 2 года условно.
В Узбекистане муж зарезал жену за то, что ему приснилось
, что она ему изменила.
В Подмосковье задержали мигранта, которых похитил 9 икон
из четырёх частных домов в Раменском.