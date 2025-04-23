В Рязанской области осудили мигранта, шантажировавшего девочек; в Подмосковье мигрант воровал иконы

В Саратовской области азербайджанских супругов Мустафаевых оправдали по делу о покушении на убийство девочки и наказали всего лишь за "хулиганство". Телеграм-канал "Многонационал" напоминает

Инцидент произошёл 12 июня 2024 года в парке «Изумрудный». 6-летний сын уроженцев Азербайджана Мустафаевых поссорился с 15-летней девочкой. Гюнай избила её и угрожала убийством, затем позвала мужа. На кадрах, которые мы публиковали ещё в прошлом году отлично видно, как разъяренный Мустафаев преследует жертву в парке и, догнав, начинает методично бить кулаками и ногами. Девочка упала, но агрессор продолжил избиение. К счастью, его смогли оттащить подоспевшие на место расправы прохожие. Пострадавшую госпитализировали.

Сулейман получил лишь 2 года реального срока (с учётом времени в СИЗО), а Гюнай — 2 года условно.

Прокуратура требовала 15 лет для Сулеймана и 13 лет для Гюнай, но