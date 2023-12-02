Айнур Айтимбетов, забивший женщину до смерти ногами по голове, получил за это шесть лет

Как сообщает
ТГ-канал "Многонационал", Айнура Айтимбетова, который насмерть ногами забил женщину на автобусной остановке, осудили всего лишь на 6 лет.
Айтимбетов спровоцировал конфликт с петербурженкой и избил её ногами, в том числе 27 ударов ногами пришлось в голову, женщина скончалась на месте происшествия от тупой травмы головы с множественными переломами лицевого скелета.
По сведениям
канала "Санкт-Петербург", Айтимбетов пытался завязать с девушкой, которая гуляла с собакой, знакомство, а она ему отказала. Полицию он вызвал сам, но пытался ввести её в заблуждение, рассказывая, что будто бы "нашёл" убитую им девушку. Его изобличили записи с видеокамер.