ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Московской, Белгородской областях

За 23 октября в Белгороде и Белгородской области

, две девушки в тяжёлом состоянии. 24 октября ранен мужчина в Графовке, также атакованы посёлок Октябрьский, хутора Угрим и Давыдкин, Борисовка, Волчья Александровка, Малиново, Ясные Зори, Майское, повреждены автомобили, частные дома, предприятие, административное здание, социальный объект, газопровод. В Октябрьском ранена женщина, две женщины ранены в Белгороде.