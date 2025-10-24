 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Московской, Белгородской областях

Пять человек, в том числе восьмилетний ребёнок, ранены при атаке дрона ВСУ по многоэтажке на Бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Удар пришёлся на 14-й этаж. Один из раненых находится в реанимации.
За 23 октября в Белгороде и Белгородской области ранен 21 человек, две девушки в тяжёлом состоянии. 24 октября ранен мужчина в Графовке, также атакованы посёлок Октябрьский, хутора Угрим и Давыдкин, Борисовка, Волчья Александровка, Малиново, Ясные Зори, Майское, повреждены автомобили, частные дома, предприятие, административное здание, социальный объект, газопровод. В Октябрьском ранена женщина, две женщины ранены в Белгороде.
Двое мирных жителей погибли в результате обстрела жилого сектора Алёшек в Херсонской области, без света Горностаевка.
Скончался житель Луганска, пнувший колонку с украинской музыкой (и колонка взорвалась, возбуждено дело о теракте).
Множество БПЛА атаковали Ростовскую область, без света остаётся часть Новошахтинска.
Также нанесён удар по подстанции в Курской области, без света часть Рыльска и посёлок Октябрьское.
После ночной атаки БПЛА без света остаётся часть Бердянска в Запорожской области.
Два многоквартирных дома повреждены в пгт Озёрный Тверской области.
Восемь дачных домов повреждены в Абинске Краснодарского края.


