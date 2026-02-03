ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ ранены 52-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Ещё два человека ранены атаками украинских дронов на автомобили: на трассе между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью ранение получил мужчина 1963 года рождения, в Великой Кардашинке - мужчина 1978 года рождения.