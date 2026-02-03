ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

Три человека погибли
в результате украинского артобстрела МФЦ и магазина в Новой Каховке (Херсонская область), ещё пять человек ранены
, один из раненых в тяжёлом состоянии. Погиб
в результате артобстрела мужчина 1969 г.р. в Голой Пристани, из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ ранены 52-летняя женщина и 64-летний мужчина. Ещё два человека ранены атаками украинских дронов на автомобили: на трассе между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью ранение получил мужчина 1963 года рождения, в Великой Кардашинке - мужчина 1978 года рождения.
В Дунайке Белгородской области ранен
водитель грузовика. В Глотове дрон ударил по автомобилю, ранен
мирный житель, в Зозулях ранен боец "Орлана". По словам губернатора Вячеслава Гладкова, "в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 детей. Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз
".
В селе Подывотье Севского района Брянской области ВСУ атаковали сельхозпредприятие "Мираторга", ранен
водитель, полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль.
Над Курской областью сбили 23 беспилотника ВСУ за прошедшие сутки, и 25 раз
ВСУ атаковали "отселённые районы" из артиллерии.