ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Новороссийске, Белгороде, Туапсе, Ростовской, Херсонской областях

В результате ракетного удара украинцев по Белгороду ранены
шесть человек, затем стало известно ещё об одном раненом
. Повреждены жилой дом и административное здание. Без света остался весь Краснояружский район. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за вчерашний день (23 сентября) в Белгородской области погиб один мирный житель и ранены 18
. За сутки в Белгороде и области повреждены 50
многоквартирных и частных жилых домов, три сгорели.
Два человека, в том числе ребёнок, ранены
при атаке ВСУ на Туапсе.
Два человека ранены
атакой БПЛА в Ростовской области, повреждены многоквартирные дома в Таганроге, загорелся частный дом в станице Базковской.
Ранен
мирный житель 1982 г.р. в Бехтерах Херсонской области. В селе Челбурда в результате обстрела погиб
мирный житель 1975 г.р. Также ВСУ атаковали беспилотником здание управления Черноморского биосферного заповедника в посёлке Железный Порт Голопристанского округа, здание повреждено
.
Атаке беспилотников вновь подвергся нефтеперерабатывающий завод в Салавате, возник пожар
, степень повреждений оценивается.
В результате ударов ВСУ по объектам энергетики без электроснабжения
осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов Курской области.