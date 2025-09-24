 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Новороссийске, Белгороде, Туапсе, Ростовской, Херсонской областях

В результате ракетного удара украинцев по Белгороду ранены шесть человек, затем стало известно ещё об одном раненом. Повреждены жилой дом и административное здание. Без света остался весь Краснояружский район. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за вчерашний день (23 сентября) в Белгородской области погиб один мирный житель и ранены 18. За сутки в Белгороде и области повреждены 50 многоквартирных и частных жилых домов, три сгорели.
Два человека погибли, двенадцать ранены (двое в тяжёлом состоянии), повреждены жилые дома (в том числе сильный пожар в многоэтажке) и гостиница в центре города в результате атаки украинских дронов на Новороссийск.
Два человека, в том числе ребёнок, ранены при атаке ВСУ на Туапсе.
Два человека ранены атакой БПЛА в Ростовской области, повреждены многоквартирные дома в Таганроге, загорелся частный дом в станице Базковской.
Ранен мирный житель 1982 г.р. в Бехтерах Херсонской области. В селе Челбурда в результате обстрела погиб мирный житель 1975 г.р. Также ВСУ атаковали беспилотником здание управления Черноморского биосферного заповедника в посёлке Железный Порт Голопристанского округа, здание повреждено.
Атаке беспилотников вновь подвергся нефтеперерабатывающий завод в Салавате, возник пожар, степень повреждений оценивается.
В результате ударов ВСУ по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов Курской области.
