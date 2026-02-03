 

РФ не поддастся на провокации после истечения соглашений ДСНВ

 

Российская сторона так и не получила от США ответ на предложение президента РФ Владимира Путина, касающееся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (срок соглашений истекает 5 февраля), но инициатива "по-прежнему на столе", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ООН считают это весьма «мрачным моментом для мира и безопасности». Если стороны не договорятся в ближайшие дни, мир впервые за более чем полвека столкнется с отсутствием каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мирового запаса этого вида оружия.

В то же время РФ не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: «Если какие-то горячие головы пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, что мы погрузимся в какую-то гонку вооружений, уверяю вас, этого не будет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» РФ приостанавливает участие в ДСНВ, но "соглашение сохраняет юридическую силу"
» На Генеральной Ассамблее ООН Путин говорил об ограничении вооружений
» Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе
» Обама предложил России сократить ядерный арсенал на треть
» Госдума РФ выступит против разоружения России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Как изменится конституция Казахстана

  • 18:54
  • 0

Российские компании слили нейросетям в 30 раз больше конфиденциальной информации, "упрощая рутинные задачи"

  • 18:27
  • 109

РФ не поддастся на провокации после истечения соглашений ДСНВ

  • 14:18
  • 263

Генсек НАТО заявил в Раде, что войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения

  • 13:58
  • 335

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

  • 13:27
  • 220

РФ экспортирует дешёвую качественную рыбу и ввозит дорогую более низкого качества

  • 20:42
  • 588
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram