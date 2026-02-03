РФ не поддастся на провокации после истечения соглашений ДСНВ

Российская сторона так и не получила от США ответ на предложение президента РФ Владимира Путина, касающееся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (срок соглашений истекает 5 февраля), но инициатива "по-прежнему на столе", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ООН считают это весьма «мрачным моментом для мира и безопасности». Если стороны не договорятся в ближайшие дни, мир впервые за более чем полвека столкнется с отсутствием каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мирового запаса этого вида оружия.



В то же время РФ не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: «Если какие-то горячие головы пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, что мы погрузимся в какую-то гонку вооружений, уверяю вас, этого не будет».

