Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях

Семь человек ранены
украинскими атаками в Запорожской области. Шестеро из них - сотрудники МЧС, ранены в Токмаке при атаке дронов на автозаправочную станцию. Ещё один - сотрудник администрации - ранен
при атаке БПЛА на здание администрации в Васильевке.
Один человек ранен
при атаке дрона на легковой автомобиль в белгородском селе Колотиловка, повреждены здания и автомобили в Шебекине и Красной Ниве.
Один человек ранен
при атаке ВСУ на жилой сектор Алёшек (Херсонская область), повреждена трансформаторная подстанция в Горностаевском округе.