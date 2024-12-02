 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях

Семь человек ранены украинскими атаками в Запорожской области. Шестеро из них - сотрудники МЧС, ранены в Токмаке при атаке дронов на автозаправочную станцию. Ещё один - сотрудник администрации - ранен при атаке БПЛА на здание администрации в Васильевке. 
Один человек ранен при атаке дрона на легковой автомобиль в белгородском селе Колотиловка, повреждены здания и автомобили в Шебекине и Красной Ниве. 
Один человек ранен при атаке ВСУ на жилой сектор Алёшек (Херсонская область), повреждена трансформаторная подстанция в Горностаевском округе. 
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