 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Брянской областях и ДНР

Два сотрудника МЧС погибли при разминировании Курской области из-за детонации боеприпасов. При атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи ранены мужчина и женщина.
При атаке беспилотников на Шебекинский округ в Белгородской области ранены мужчина и двухлетний ребёнок.
Двадцать человек, в том числе подросток, ранены при атаке ВСУ на Воронеж, двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии. Обломки БПЛА попали в жилой дом, в детский сад и в здание бизнес-центра.
В Ельце Липецкой области дрон упал в промзоне, есть раненый.
Ранены два мирных жителя в Горловке, ДНР.
Женщина ранена в брянском селе Случевск, уничтожен жилой дом.
За неделю от ударов ВСУ в России погиб 21 мирный житель, в том числе ребёнок, ранены 88 мирных жителей, в том числе трое детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, множество раненых в Горловке
» В Курской области и ЛНР погибшие из-за атак БПЛА, "СИБУР-Кстово" приостановил отгрузку продукции
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, убитые и раненые в Белгородской области и ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Брянской областях и ДНР

  • 09:49
  • 229

США поставят оружие Украине через посредников, Зеленский выразил благодарность "нашей команде"

  • 23:33
  • 298

В нижегородском аэропорту организовали незаконную миграцию; уроженка Чечни сбежала от домашнего насилия в Грузию

  • 16:31
  • 365

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

  • 15:55
  • 315

Какими россияне запомнили 1988-1991 годы

  • 13:23
  • 347

ВЦИОМ: россияне всё ещё плохо понимают разницу между ОМС и ДМС

  • 12:54
  • 356
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram