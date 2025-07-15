ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Брянской областях и ДНР

Два сотрудника МЧС погибли
при разминировании Курской области из-за детонации боеприпасов
. При атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи ранены
мужчина и женщина.
При атаке беспилотников на Шебекинский округ в Белгородской области ранены
мужчина и двухлетний ребёнок.
Двадцать
человек, в том числе подросток, ранены при атаке ВСУ на Воронеж, двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии
. Обломки БПЛА попали в жилой дом, в детский сад и в здание бизнес-центра.
В Ельце Липецкой области дрон упал в промзоне, есть раненый
.
Ранены
два мирных жителя в Горловке, ДНР.
Женщина ранена
в брянском селе Случевск, уничтожен жилой дом.
За неделю
от ударов ВСУ в России погиб 21 мирный житель, в том числе ребёнок, ранены 88 мирных жителей, в том числе трое детей.