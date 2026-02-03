Генсек НАТО заявил в Раде, что войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения

Генсек НАТО Марк Рютте с трибуны в Верховной Раде заявил, что войска стран НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения: «Как только будет заключено мирное соглашение, [на Украине] сразу же появятся вооружённые силы, самолеты в воздухе и поддержка в море тех стран НАТО, которые [на это] согласились». Он добавил, что те страны-участницы НАТО, которые не дадут согласие на отправку своих военных контингентов, будут помогать «другим способом».

Президент США Дональд Трамп похвалился тем, что США не платят за войну на Украине, а зарабатывают на ней: «Страны Европы платят нам за оружие. НАТО платит, мы отправляем туда ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы ещё и зарабатываем». Также Луис Мосли, исполнительный вице-президент британского и европейского отделения американской окологосударственной компании "Палантир" (держит множество контрактов силовых ведомств США), рассказал, что благодаря сотрудничеству с киевской властью "Палантир" получил доступ к "самой экстраординарной в мире библиотеке данных", собранной за четыре года войны, которая используется для обучения американских военных систем искусственного интеллекта.

«При условии сохранения исходной анкориджской формулы, а также бережного отношения к интересам российской стороны, мы рано или поздно сможем вплотную приблизиться к переговорному решению украинской проблемы». При этом, сообщает МИД РФ, Украина в