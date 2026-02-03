 

Генсек НАТО заявил в Раде, что войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения

 

Генсек НАТО Марк Рютте с трибуны в Верховной Раде заявил, что войска стран НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения: «Как только будет заключено мирное соглашение, [на Украине] сразу же появятся вооружённые силы, самолеты в воздухе и поддержка в море тех стран НАТО, которые [на это] согласились». Он добавил, что те страны-участницы НАТО, которые не дадут согласие на отправку своих военных контингентов, будут помогать «другим способом».

Президент США Дональд Трамп похвалился тем, что США не платят за войну на Украине, а зарабатывают на ней: «Страны Европы платят нам за оружие. НАТО платит, мы отправляем туда ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы ещё и зарабатываем». Также Луис Мосли, исполнительный вице-президент британского и европейского отделения американской окологосударственной компании "Палантир" (держит множество контрактов силовых ведомств США), рассказал, что благодаря сотрудничеству с киевской властью "Палантир" получил доступ к "самой экстраординарной в мире библиотеке данных", собранной за четыре года войны, которая используется для обучения американских военных систем искусственного интеллекта.

 

МИД РФ считает, что для мира на Украине необходима "формула Анкориджа": «При условии сохранения исходной анкориджской формулы, а также бережного отношения к интересам российской стороны, мы рано или поздно сможем вплотную приблизиться к переговорному решению украинской проблемы». При этом, сообщает МИД РФ, Украина в координации с Британией и ЕС пытается уйти от обсуждения мирного плана США, основанного на «пониманиях Анкориджа».
Российский военный аналитик Игорь Коротченко считает, что для завершения войны Россия должна уничтожить энергосистему Украины«Если мы выключим на Украине свет, мы сразу увидим, насколько сократится их способность наносить нам урон. Наша задача — добиться полного коллапса системы государственного и военного управления Украины», — полагает Коротченко. 
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время "джентльменских соглашений", когда РФ не наносила удары по энергосистеме Украины, состояние энергетической системы страны было полностью восстановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Столтенберг: все страны НАТО согласны, что Украина должна стать членом
» Финляндия стала 31-м членом НАТО
» Генсек НАТО: риск эскалации на Украине для НАТО гораздо меньше, чем риск победы РФ
» Расширение НАТО укрепит стабильность
» Россия и НАТО за суверенитет Украины
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Как изменится конституция Казахстана

  • 18:54
  • 0

Российские компании слили нейросетям в 30 раз больше конфиденциальной информации, "упрощая рутинные задачи"

  • 18:27
  • 109

РФ не поддастся на провокации после истечения соглашений ДСНВ

  • 14:18
  • 263

Генсек НАТО заявил в Раде, что войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения

  • 13:58
  • 335

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

  • 13:27
  • 220

РФ экспортирует дешёвую качественную рыбу и ввозит дорогую более низкого качества

  • 20:42
  • 588
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram