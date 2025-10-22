 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

Девятилетняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Новостроевке-Первой Белгородской области, в Головчине ранен водитель спецтехники. При новом обстреле (под удар попали Грайворон, Шебекино, Зозули, Борисовка, Новостроевка-Первая, Октябрьский) тяжело ранен мирный житель в Грайвороне, повреждены ЛЭП, частные и многоквартирные дома.
В Беловском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ по трактору ранены мужчина и женщина.
131 квартира, семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль повреждены при атаке украинских беспилотников на Батайск в Ростовской области.
В результате атаки украинского БПЛА на подстанцию в Трубчевске Брянской области город остался без света.
В Махачкале при атаке БПЛА повреждены коммерческие объекты.
В Мордовии повреждено предприятие.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

