ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

Девятилетняя девочка ранена
при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Новостроевке-Первой Белгородской области, в Головчине ранен водитель спецтехники. При новом обстреле (под удар попали Грайворон, Шебекино, Зозули, Борисовка, Новостроевка-Первая, Октябрьский) тяжело ранен
мирный житель в Грайвороне, повреждены ЛЭП, частные и многоквартирные дома.
131 квартира, семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль повреждены
при атаке украинских беспилотников на Батайск в Ростовской области.