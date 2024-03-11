Французский лингвист заявил, что английского языка не существует, и это просто испорченный французский

Бернар Черкиглини (Bernard Cerquiglini) Профессор лингвистики из Лиона(Bernard Cerquiglini) заявил , что английского языка "не существует" и это просто "плохо произносимый французский". Он указал, что в английском языке используются тысячи слов, заимствованных из французского языка около тысячелетия назад. По иронии судьбы, многие из них с тех пор вернулись во французский язык, но в искаженной английской форме – например, 'stew', 'people' и 'shopping'.

Профессор Черкиглини - советник президента Макрона, и использование английских слов во французской культуре он характеризует как "вызывающее беспокойство".

Новая книга профессора Черкиглини так и называется: "Английского языка не существует. Это плохо произносимый французский" ('La langue anglaise ­n'existe pas. C'est du français mal prononcé'). "Французский дал английскому необходимый словарный запас в области права, торговли, духовности, искусства и государственного управления", - отмечает Черкиглини. - Если английский сегодня является престижным международным языком, то это благодаря французскому". Профессор напоминает, что французский был "официальным и распространенным языком" Англии на протяжении нескольких столетий (это произошло после нормандского завоевания в 1066 году, возглавляемого Вильгельмом герцогом Нормандским, французский тогда стал основным языком в Англии).

Примеры английских слов, происходящих из нормандского французского: 'accuse', 'bacon', 'enemy', 'surrender', 'people', 'chivalry', 'majesty' 'fashion', 'wicket' и многие другие. Конечно, сейчас их написание отличается от оригинального французского, не говоря уже о произношении. Например, 'people' происходит от старого французского слова 'pueple'.

По словам Черкиглини, до 40% всех английских слов имеют французское происхождение, что в общей сложности составляет около 80 000.



Другой французский лингвист Жан Майе назвал своих соотечественников лентяями за то, что они допустили вторжение английских слов во французский словарь. Например, французы используют английское слово "look" в качестве существительного, а не французские вариации, такие как "aspect", "apparence", "tenue" или "allure". Профессор Майе, преподававший английский в Парижском университете, сказал: