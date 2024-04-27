Для глобального перехода на "зелёную" энергию предполагается тратить 4 триллиона долларов ежегодно

Глобальный переход на зелёную энергию потребует четырёх триллионов долларов ежегодно к середине 2030-х, считают аналитики инвестиционной компании "Блэк Рок". Эта цифра оказалась вдвое больше предыдущей оценки в два триллиона ежегодно. По данным компании, в 2023 году на связанные с переходом проекты было выделено 1,8 триллиона долларов — на 33 миллиарда больше, чем в 2004-м. Общая сумма вложений за все годы составляет 19 триллионов долларов.

«Темп роста и объем инвестируемых средств показывают, что мы движемся в верном направлении. Однако для достижения поставленных целей к 2030 году потребуются еще 18 триллионов долларов», — заявил глава департамента альтернативной стратегии и рынка капиталов "Блэк Рок" в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Деннис.