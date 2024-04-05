Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии





Свершилось. Французские правые окончательно перешли в лагерь атлантистов*.

А значит, русофобов.





Мы привыкли к тому, что традиционно именно они выступали за сотрудничество и союзничество с Россией, а некоторыеиз них, к тому же самые «статусные» (Фийон, Марин Ле Пен, Эрик Земмур, Марион Марешаль идр.), так и вовсе испытывали к ней добрые чувства и так или иначе связывали с ней свое политическое будущее. Фийон даже был в составе администрации в некоторых коммерческих проектах в России, Марин ле Пен приезжала в Кремль перед президентскими выборами 2017 года, чтобы заручиться поддержкой Путина, Эрик Земмур и Марион Марешаль неоднократно говорили, что Путин является для них моделью руководителя, защищающего национальные интересы вверенного ему государства. У Марион Марешаль к тому же имелся опыт общения с российской публикой – в ноябре 2016 года она выступала в МГИМО перед студентами и даже приезжала отмечать 9 Мая 2021 года на Красную площадь.





Но времена вдруг изменились, наши «добрые друзья» тоже. Понятно, что они были вынуждены пересмотреть свои позиции из-за огромного давления, которое было на них оказано, но не только.





Фийон, слава Богу (для него) ушел из политики, но в рамках «борьбы против иностранного вмешательства в дела Франции» (имелась в виду Россия, конечно же) его таки вызвали на ковер и заставили осудить «российскую агрессию». Да, Фийон сказал, что считает решение Путина о начале военных действий на Украине ошибочным и сожалеет о нем. Но не преминул ввернуть, что в годы его работы премьер-министром вмешательство в дела Франции осуществляла не Россия, а Соединенные Штаты Америки.





Если же говорить о его соратниках по партии (Республиканцы), то они с первого же дня СВО единогласно и с энтузиазмом приняли позицию Макрона.

Марин Ле Пен, как ни пыталась сохранить позицию «и нашим, и вашим», была вынуждена вскоре отступить и согласиться, что Россия – «агрессор» и что нужно поддержать Украину. Хоть и продолжает говорить, что Франции не стоит вступать в эту войну на стороне Украины и что антироссийские санкции бесполезны.





Та же ситуация с Земмуром, главой партии Реконкиста. Многие годы Земмур был практически единственным, кто защищал позицию России на Украине и обличал политику США и НАТО в ее отношении. Он был единственным, кто открыто говорил, что Крым – русский, и Франции не нужно соваться туда со своими поучениями. Более того, он даже не скрывал своего восхищения Путиным и как-то обронил, что Франции необходим «французский Путин».





Что осталось сегодня от того Земмура? Сегодня его позиция сводится к следующему: «Россия виновна, она совершила агрессию по отношению к Украине, но ответственность в нынешней ситуации лежит не только на ней, но и на агрессивной политике НАТО». Земмур считает, что воевать против России – безумие, и санкции повредят скорее европейцам, чем России.





Желая увернуться от обвинений в «путинофилии», но не ссориться ни с той ни другой стороной, Земмур произнес как-то примечательную фразу: «Я понимаю действия украинцев, потому что они ненавидят Россию. И я понимаю действия России, потому что она осознает себя империей» (сам Земмур очень положительно относится к идее империи).





«Старшее поколение» правых, таким образом, как минимум не горит желанием враждовать с Россией (Саркози тоже полгода назад высказался в том же смысле).

Однако их прыткая «молодая смена» уже забежала вперед и заняла гораздо более агрессивные русофобские позиции (не будем забывать, что 9 июня у нас выборы в Европарламент).





Жордан Барделла, заместивший Марин Ле Пен на посту главы партии Национального Собрания, все больше и больше сближается с официальной позицией Франции по украинскому вопросу.

Он озвучивает следующие идеи:

«Главным условием для мирного процесса в Украине является полный вывод российских войск».

«Россия представляет собой угрозу для Европы, она виновна в эскалации конфликта».

«Необходимо помочь Украине военным снаряжением, противотанковыми и зенитными ракетами, чтобы дать украинцам возможность удерживать фронт против России» .

(каким-то образом при этом уверяя, что «желает избежать войны» с Россией!)

Не в меру проворный молодой политик даже хвастался, что первым подал мысль об использовании «замороженных» российских денег для Украины.

Он также двумя руками за присутствие французских военных в Румынии и воздушную поддержку прибалтийских республик («если что»), и за «обеспечение безопасности» Молдавии.

Барделла таким образом исполняет номер эквилибриста, умудряясь в то же время критиковать Макрона за излишний милитаризм.





Удивила и Марион Марешаль - соратница Земмура, выставляющая свою кандидатуру на ближайших выборах в Европарламент - которая буквально на днях заявила, что она с самого начала была за победу Украины, что она за любую помощь, включая и изготовление боеприпасов.

Она даже заявила, что недавние президентские выборы в России были «несвободными» и что Украина – демократическое государство и нужно его защитить от «российской агрессии».





А так хорошо выступала когда-то перед студентами МГИМО, где очень правильно разъясняла, что у Франции и России общие геополитические интересы и общие враги…

Таким образом приходится констатировать, что налицо тенденция «мелонизации», если позволительно так сказать, французских правых, по примеру итальянского премьер-министра Мелони, которая буквально с первого дня заявила о своей безусловной поддержке Зеленского и раскрыла ему свои дружеские объятия (и кошелек Италии).

Но, как известно, «свято место пусто не бывает». Французская политическая русофилия оказалась неистребимой и оформилась в другом месте – среди суверенистов.





Франсуа Асселино, глава партии UPR (Народный Республиканский союз), уже более десяти лет выступающий за Фрекзит, буквально с первых недель СВО пошел против официального анти-российского нарратива, сделал свои собственные выводы и начал активно разъяснять соотечественникам истинные причины и цели действий России на Украине. Ошарашенные французы узнали от него об истории России и Украины, о Крыме, о Майдане, об образовании ДНР и ЛНР, о бомбардировках мирного населения Донбасса, о политике США в отношении России и Европы, о стратегических целях НАТО. Это был шок, ибо абсолютное большинство французов не имело до сей поры никакого доступа к объективной информации. Французы узнали (те, кто подписан на его ютуб-канал, а их не так мало), что киевский режим стоит на укронацистах и что реакция России, хоть и запоздалая, совершенно логична.





Асселино провел огромную, очень нужную, поистине просветительскую работу о конфликте между Украиной и Россией, его ютуб-канал имеет миллионы просмотров. Будучи давним и убежденным сторонником Фрекзита (это главный пункт его политической программы) и обретения национальной независимости от давления США, НАТО и Евросоюза, Асселино естественным образом занял анти-натовскую, анти-американскую, а значит, пророссийскую позицию. Он неоднократно приходил на заседания Ассоциации Франко-русской дружбы со своими лекциями и не боялся демонстрировать свое дружеское расположение к этой организации.





Другой суверенист, Флориан Филиппо, известный своими акциями и манифестациями против ковидобезумных ограничений, тоже с самого начала отнесся с недоверием к официальному дискурсу об «агрессии России». Филиппо в принципе более холоден к России, нежели Асселино, но за ним стоит группа интеллектуалов-суверенистов, объединенных в «Кружок Аристотеля» (Le Cercle Aristote), некоторые из которых отличаются явной русофилией. Например, они выпустили сборник статей в формате PDF под названием «Франция, Россия, будущее» («La France, la Russie, l’avenir»), с участием российских авторов, а также перевели на французский язык речи Путина о России и Украине – это сборник под редакцией специалиста по постсоветской России Ромена Бессонэ (Romain Bessonnet) под названием «Россия и Украина: два братских народа» («Russie & Ukraine: deux peuples frères»). Путин представляется им образцом руководителя, успешно защищающего суверенитет своей нации в современном мире, полностью прогнувшемся под гегемонию США.





Понятно, что этот пророссийский дискурс французских суверенистов никак не транслируется в официальных медиа, ни Франсуа Асселино, ни Флориана Филиппо не приглашают на телевидение и радио. Их как бы нет, этого дискурса как бы не существует, потому что он озвучивается только в некоторых альтернативных медиа и в интернете. Более того, тех, кто пытается критиковать милитаризм Макрона по отношению к России, сразу объявляют «путинофилами» и чуть ли не врагами Франции и Европы. Официальное медийное пространство, таким образом, полностью «зачищено» от малейшей попытки объективно разобраться в истинной роли НАТО в Европе и желания вернуться к голлистской позиции независимости от США.





Приближаются выборы в Европарламент, и власть делает все, чтобы сделать Асселино и Филиппо совершенно «невидимыми», чтобы их услышало как можно меньше народу, и чтобы соответственно они получили как можно меньше голосов.





Проблема суверенистов еще и в том, что они не могут объединиться, потому что ни тот, ни другой не хочет отступить на второе место и пожертвовать собой.

Тем не менее разумная политическая позиция по Украине существует, хоть и всячески подавляется. Французская армия, по всем признакам, не одобряет милитаризма Макрона и не готова выступить против России, а французский народ по-прежнему остается наименее русофобским из всех европейских народов.

Так что есть еще повод быть оптимистами.





*Атлантизм – идеология военного и политического подчинения Европы Соединенным Штатам.