Во Франции судят людей, угрожавших смертью девушке, обругавшей ислам

Тринадцать человек предстали перед французским судом за то, что угрожали смертью шестнадцатилетней девушке (известно, что её зовут Мила, сейчас ей уже 18), которая обругала ислам в соцсети ТикТок и сказала, что "Коран полон ненависти". Эта запись была выложена после убийства французского учителя Сэмуэля Пати (ему отрезали голову).

Вслед за тем девушке стали приходить угрозы в том духе, что она заслуживает того же, что случилось с Пати.

Миле пришлось поменять школу, полиция взяла её и её семью под охрану. Президент Макрон по этому поводу высказался, что французский закон не запрещает критику и богохульство.

Французской полиции удалось вычислить 13 человек, славших Миле угрозы. Обвиняемым грозит срок до двух лет в тюрьме и штраф 30 000 евро.



