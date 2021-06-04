 

Во Франции судят людей, угрожавших смертью девушке, обругавшей ислам

Тринадцать человек предстали перед французским судом за то, что угрожали смертью шестнадцатилетней девушке (известно, что её зовут Мила, сейчас ей уже 18), которая обругала ислам в соцсети ТикТок и сказала, что "Коран полон ненависти". Эта запись была выложена после убийства французского учителя Сэмуэля Пати (ему отрезали голову).
Вслед за тем девушке стали приходить угрозы в том духе, что она заслуживает того же, что случилось с Пати.
Миле пришлось поменять школу, полиция взяла её и её семью под охрану. Президент Макрон по этому поводу высказался, что французский закон не запрещает критику и богохульство.
Французской полиции удалось вычислить 13 человек, славших Миле угрозы. Обвиняемым грозит срок до двух лет в тюрьме и штраф 30 000 евро. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Цвет настроения - жёлтый
» Битва за русских
» На взятие Алеппо и Мосула
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Новейшее Средневековье. Религиозная политика России в контексте глобальной трансформации
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Во Франции судят людей, угрожавших смертью девушке, обругавшей ислам

  • 17:54
  • 316

Итальянский художник продал невидимую статую за 13 000 фунтов

  • 17:17
  • 219

Уйгуры рассказали о преследованиях со стороны Китая

  • 16:53
  • 416

Сбербанк вновь запускает "Сельскую ипотеку" под 2,7% годовых

  • 16:26
  • 266

Женщина с травмой головы, которой отказали в госпитализации, умерла у входа в больницу

  • 15:50
  • 256

Путин назвал лучшие по качеству жизни регионы России

  • 15:45
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru