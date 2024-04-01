 

Постмегаэкономика и Луна

19 марта в журнале The National Interest вышла статья о том, что у Китая очень амбициозные планы по освоению Луны. Поднебесная собирается туда послать тайконавта (китайский космонавт), а в 2036-м развернуть там базу. Это вещь чрезвычайно важная и для России, т. к., на мой взгляд, никакую базу без хорошей атомной электростанции там развернуть нельзя. В статье, кстати, упоминается и о возможностях нашей страны, связанных с такими станциями в космосе.

 

Мы вступаем в биполярный мир, в котором случится сильнейшее военное противостояние. Надеюсь, переговоры между США, Россией и Китаем все-таки проведут и это будет противостояние по правилам. Частью военного противостояния как раз станут базы на Луне. Уверен, базы будут военного назначения с учетом биполярности мира, которая на самом деле стимулирует прогресс.

 

Нравится нам или нет, прорывные проекты реализуются в рамках военной промышленности в первую очередь (что в компьютерах, что в ракетах, в ядерной отрасли). То же самое, будет с освоением спутника Земли. У России есть огромное преимущество.

 

А теперь о том, как важно осваивать Луну не только для военных целей.

 

Известно, что мегаэкономика — это раздел экономической теории, в котором исследуются проблемы мирового производства. Мировая экономика – это глобальная экономика, связывающая национальные хозяйства в единую систему международным разделением труда. В недалёком будущем, благодаря освоению космоса и планет солнечной системы, возникнут новые явления мировой экономики, которые будет всё сложнее описывать в рамках мегаэкономики. Поэтому на смену мегаэкономики придёт постмегаэкономика (понятие и обоснование этого направления в экономике впервые введено мною в 2015 году) - раздел экономической теории, в котором будут исследоваться явления, особенности и проблемы мирового производства, возникшие в связи с освоением и использованием космического пространства и планет солнечной системы (Луны, Марса и др.)

 

Развитие мировой экономики в условиях добычи полезных ископаемых и строительства дистанционно-управляемых объектов (заводов, химкомбинатов, энергосистем и т. п.) на планетах, позволит по-новому взглянуть на проблемы мегаэкономики. В настоящее время, одной из актуальных проблем пост-мегаэкономики является проблема акционирования космических проектов по освоению планет, а также правовые и экономические проблемы приобретения поверхности и недр планет солнечной системы (например, Луны). Это связано с тем, что эта проблема не поднята на межгосударственном уровне (вспомните ситуацию с недосягаемой Антарктидой, которая теперь вся поделена на экономические зоны различных стран). Поэтому появляются субъекты-самозванцы.


Так, например, акр поверхности Луны (около 0,4 Га) можно приобрести за 15 долл. 99 центов. Также можно приобрести участки на Марсе, Венере и других планетах Солнечной системы. Плутон продается целиком за 250 тыс. долларов. Фирма Дэниса Хоупа Lunar Embassy (`Лунное посольство`) занимается продажей поверхности Луны уже около 20 лет, но дела пошли в гору лишь несколько лет назад, когда представительство компании открылось в интернете.

 

История «Лунного посольства” началась в 1980 году, когда Хоуп обнаружил лазейку в Договоре ООН 1967 г. о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Статья II договора гласит: "Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами”.

 

Однако в договоре ничего не сказано относительно присвоения Луны и планет Солнечной системы частными лицами, и Хоуп подал прошение об этом в окружной суд Сан-Франциско, а также уведомил о своих намерениях ООН, правительства США и России. Не получив никаких возражений, Хоуп официально вступил во владение Луной и восемью планетами Солнечной системы. Вполне очевидно, что реальное развитие постмегаэкономики, которое по моим прогнозам начнётся в 2060-2070-х годах отбросит в сторону «планетные капиталы» Дэниса Хоупа.

 

Владеть планетами будут те страны, которые реально затрачивают финансовые ресурсы на развитие постмегаэкономики, то есть на освоение и использование космоса и планет солнечной системы.

 

 

 

 

 

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